Grüne und SPD wollen gemeinsame Fraktion bilden

Wittenberg/MZ - Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause kommt der Kreistag am heutigen Montag zusammen - wieder am alten Standort, in der Caféteria der Sparkasse Am Alten Bahnhof, ab 16 Uhr.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.