Großes Stadtfest in Coswig geplant

Coswig/MZ - Derzeit wird der Veranstaltungskalender der gesamten Stadt Coswig intensiv diskutiert und optimiert. „Das Ziel ist es, die einzelnen Veranstaltungen der verschiedenen Vereine in den Ortsteilen etwas zu entzerren“, sagt Bürgermeister Axel Claus, „so dass nicht zu viele Events am gleichen Tag stattfinden.“

Schon Anfang Oktober gab es dazu ein erstes großes Treffen. „Auf Anregung des Kanuvereins haben wir alle Vereine aus dem Vereinsregister eingeladen“, sagt Jeanette Engel, die sich als Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Coswig besonders darüber freut, dass selbst die Auftaktveranstaltung schon für reges Interesse unter den verschiedenen Vereinsverantwortlichen sorgt. „Wir hatten über 40 Teilnehmer“, erklärt sie der Mitteldeutschen Zeitung.

Zertifikatübergabe Kountcheva, stellv. Leiterin der Musikschule Coswig (Anhalt), BM Axel Clauß, Steffi Friedrich, Leiterin der Musikschule Coswig Foto: Klitzsch

Traditionen werden gewahrt

Von dem Ziel, dass sich die verschiedenen Vereine sozusagen nicht gegenseitig die Termine wegnehmen, müsse allerdings schon jetzt etwas abgerückt werden. „Dafür ist der Sommer einfach zu kurz“, sagt Engel. Bei 16 Ortschaften mit insgesamt sogar 24 Ortsteilen gebe es schlichtweg bedeutend mehr Events als Wochenenden. „Es gibt gerade im ländlichen Bereich viele traditionelle Veranstaltungen, die wir gern beibehalten wollen“, erklärt Engel. Auch aus diesem Grund werde es kaum möglich sein, alle Überschneidungen zu verhindern. Ein guter Anfang aber sei allein schon durch das erste gemeinsame Treffen gelungen. Die Stadt Coswig werde nun eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten, über die die Vereine, Ortschaften, Feuerwehren und jeder andere seine geplanten Veranstaltungen bekannt geben kann. „Auch wenn das sicher ein Old-School-Weg ist, können wir so erst einmal die ganzen Termine sammeln“, sagt Engel. Zumindest könne dann zentral ein entsprechend vollständiger Veranstaltungskalender entstehen.

Ein ähnliches Verfahren gab es zwar schon in den vergangenen Jahren, es sei allerdings nicht ausreichend genutzt wurden. „Wir können jetzt nur auf das Verständnis der Vereine hoffen“, so Engel, „ob das dann immer so gelingt, werden wir sehen.“ Allerdings sei sie dabei guter Dinge, denn sie spricht insgesamt von einer tollen Akzeptanz von den Verantwortlichen der einzelnen Vereine. In den verbleibenden Wochen dieses Jahres soll so nun der „Terminkalender“ für 2022 vervollständigt werden. „Ab Januar können wir dann gemeinsam genauer planen“, sagt die Amtsleiterin. Bei den Beratungen stehen natürlich auch die großen städtischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Treidelfest oder auch die Sommermusiktage im Plan.

Formate werden hinterfragt

Dabei soll auch das Format der verschiedenen Events hinterfragt werden. So werden künftig das Treidelfest und die Sommermusiktage im Tag der Vereine integriert. „Auch im nächsten Jahr soll es vor den Sommerferien ein größeres Stadtfest mit und durch die Vereine geben“, sagt Engel.

„Außerdem waren wir uns alle einig, dass auch in diesem Jahr wieder ein Adventsmarkt stattfinden soll“, so Engel. Der Ablauf des weihnachtlichen Marktes werde allerdings unter Umständen etwas geändert. Zu diesem Thema treffen sich die Vertreter der verschiedenen Vereine am heutigen Dienstag, so dass die intensive Organisations- und Planungsphase beginnen kann.