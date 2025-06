Gedenken an Hermann Cohen

Im Coswiger Rathaus erinnert eine Gedentafel an Cohen.

Coswig/MZ. - In Coswig findet am 27. Juni eine Dialogkonferenz unter dem Titel „Hermann Cohen – ein großer Sohn der Stadt Coswig (Anhalt)“ statt. Eingeladen wird durch die Cohen-Gesellschaft Coswig und die Hermann Cohen Gesellschaft aus Zürich.

Jüdisch-deutscher Philosoph

Professor Hermann Cohen war ein jüdisch-deutscher Philosoph und wurde 1842 in Coswig geboren. Von 1876 an bis ins Jahr 1912 hatte er den Lehrstuhl für Philosophie an der Marburger Universität inne. Cohen gilt als Mitbegründer der Marburger Schule des Neukantianismus. Unter seinen Schülern befanden sich Persönlichkeiten wie beispielsweise der russische Schriftsteller Boris Pasternak oder der deutsche Politiker Ernst Reuter, der später bis zum regierenden Bürgermeister Berlin aufstieg.

„Cohen hat einen ethischen Sozialismus propagiert, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht“, sagt Hans-Jörg Willer, der sich als Vorsitzender Coswiger Cohen-Gesellschaft, welche im Jahr 2000 gegründet wurde, engagiert. Ideologisch bedingt sei seine Philosophie während des Nationalsozialismus gescholten worden. Auch während der DDR-Zeit habe Cohen, der 1918 in Berlin gestorben ist, als Unperson gegolten.

Philosoph von Weltrang

Seine Lehren vom ethischen Sozialismus seien mit dem real existierenden marxistisch-leninistischen Sozialismus nicht vereinbar gewesen. „Seine Philosophie ist in Vergessenheit geraten, obwohl er ein Philosoph von Weltrang war“, sagt Willer. „Seine Lehren haben immer noch Bedeutung und sind auf die Probleme unserer Zeit immer noch anwendbar.“

Cohen habe sich immer für einen jüdisch deutschen Dialog und gegen Antisemitismus eingesetzt. Willer erklärt, dass die Arbeit der hiesigen Gesellschaft während der Corona-Pandemie eingeschlafen sei. Das 25-jährige Bestehen soll zum Anlass genommen werden, die Aktivitäten der Gesellschaft wieder anzukurbeln.

Konferenz als Auftakt

Als Auftakt diene die Dialogkonferenz, die ab 9 Uhr im Coswiger Rathaus beginnt. „Der Bürgermeister hat uns den Ratssaal zur Verfügung gestellt.“ Neben verschiedenen Cohen-Experten, die referieren werden, haben unter anderem auch Landrat Christian Tylsch (CDU) und Coswigs Bürgermeister André Saage (SPD) ihre Teilnahme angekündigt.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Um Anmeldungen unter [email protected] wird gebeten.