Wittenberg/MZ. - Das Nein ist deutlich und wird verbunden mit harscher Kritik. Die Delegierten des Wittenberger Kreissporttages haben Ende November per Beschluss die neuen Mitgliedsbeiträger für den Landessportbund (LSB) strikt abgelehnt (die MZ berichtete).

Das Nein wird ignoriert

„Genutzt hat es aber nichts“, sagt der ehrenamtliche Schatzmeister vom SV Grün-Weiß, Rene Peper. Es geht, so formuliert es der LSB in einer Pressemitteilung, um die „erste Anpassung“ seit 13 Jahren. Das klingt eher harmlos, nach einer Formalie. Doch die Beiträge sind zum 1. Januar – und das ist der Klartext – brisanterweise gerade für den Nachwuchs drastisch erhöht worden. Für Kinder und Jugendliche wird jetzt das Doppelte fällig. Drei Euro statt bisher 1,50 Euro müssen jetzt pro Jahr und Mitglied überwiesen werden. „Gerade im Nachwuchs erhalten die meisten Übungsleiter bei uns nicht einen Cent“, so Peper.

Für die Erwachsenen werden sechs Euro statt bisher 4,50 Euro kassiert. „Und vom Geld kommt ja praktisch nichts zurück“, ärgert sich der Schatzmeister. Seinem Verein, der mitgliedsstärkste im Kreis, trifft es besonders hart. Etwa 2.300 Euro Mehrkosten fallen für den SV an. Hinzu kommen 2,97 Euro für die Versicherung und ein Euro pro Mitglied und Jahr für den Kreissportbund. Der dortige Geschäftsführer Daniel Gehrt hat auf Bitten der MZ mal die Gesamtkosten für die Wittenberger Vereine zusammengerechnet. Es müssen insgesamt 174.586.40 Euro an Gebühren aufgebracht werden. Das sind laut Gehrt Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 34.386,50 Euro. Nach seinen Angaben nimmt der LSB von den Vereinen des Landes deutlich mehr als 600.000 Euro gegenüber 2024 ein. Davon soll offensichtlich ein „Haus des Sports“ – ein Verwaltungsgebäude – für 5,7 Millionen Euro mitfinanziert werden. Die Wittenberger, so die Kritik auf dem Kreissporttag, würden die Mittel lieber für die Sanierung maroder Sportstätten nutzen. Auch das Magdeburger Innenministerium hat inzwischen Zweifel am Projekt, weil „die Inanspruchnahme von Homeoffice durch die LSB-Beschäftigen“ gestiegen sei.

Solche Luxusprobleme sind den Wittenbergern fremd. Es geht schlicht um das Finanzieren des Hobby-Sports. „Dabei sind die Beiträge für den LSB bei weitem nicht die einzigen Kosten“, so Peper. Dazu gehören unter anderem auch Startgelder. Und nicht nur das. „Allein für ein Handball-Wochenende betragen die Schiedsrichterkosten 1.000 Euro“, so der Schatzmeister, der weitere Beispiele nennt. So benötige jeder Schwimmer eine Lizenz. „Die kostet jährlich 15 Euro“, so Peper. Und auch die städtischen Sportstätten können nicht kostenfrei genutzt. „Das gehört hier aber nicht zum Thema, weil wir von der Stadt unterstützt werden“, so Peper. Die angekündigte Sanierung der Stadthalle und der Turnhalle am Elbhafen habe man mit Freude zur Kenntnis genommen.

Basta-Wort vom Landrat

Auch der Landkreis unterstützt den Sport. 40 Vereine dürfen die kreiseigenen Hallen kostenfrei nutzen. Pro Woche finden laut Landrat Christian Tylsch (CDU) dort 235 Trainingszeiten statt, und sind 4.390 Sportler in Bewegung. Darüber hinaus werden 90.000 Euro – der Kreis hat 180 Vereine mit 18.720 Mitgliedern – zur Verfügung gestellt. Über die Verteilung der Mittel gibt es Streit. „Jeder Verein darf einmal in zwei Jahren einen Förderantrag stellen. Für die 20 Abteilungen von Grün-Weiß bedeutet das: Jede 40 Jahre darf auf eine Unterstützung gehofft werden“, so SV-Präsident Olaf Rodewald auf den Kreissporttag. Seine Forderung nach einer Differenzierung – der SV darf die meisten Gebühren bezahlen, aber bei der Förderung wird er behandelt wie ein Mini-Verein – erhält durchaus Unterstützung. Doch davon lässt sich der Landrat nicht beeindrucken. „Wer das Geld gibt, bestimmt die Spielregeln!“, so Tylsch.

Das Basta-Wort kann zu Konsequenzen führen. „Die großen Vereine müssen über Auslagerungen von Abteilungen nachdenken“, so Peper. Der Experte geht auch davon aus, dass die LSB-Beitrags-Erhöhung ein Nachspiel haben wird und die Vereine die Mehrkosten umlegen müssen. Und so muss jeder einzelne Sportler damit rechnen, dass die Mitgliedschaft in seinem Verein teuerer werden kann.