Ferropolis könnte bald noch mehr Besucher anziehen: Der Stadtrat von Gräfenhainichen hat den zweiten Entwurf des Bebauungsplans „Gremminer Weststrand“ gebilligt. Wie Camping in der Nähe der „Stadt aus Eisen“ in Zukunft aussehen könnte und was sonst noch für den Tourismusstandort geplant ist.

Gräfenhainichen/MZ. - Die touristische Entwicklung des Gremminer Sees nimmt weiter Gestalt an. In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Stadtrat Gräfenhainichen einstimmig einen zweiten Entwurf zum Bebauungsplan „Gremminer Weststrand“ bestätigt. Der Planungsentwurf für Erholungs- und Freizeitinfrastruktur am ehemaligen Tagebaugelände geht damit in eine nächste Runde.