Gräfenhainichen/MZ. - Es wird nun schon das 19. Mal sein, wenn zu Ehren Paul Gerhardts am 31. Mai ab 10 Uhr wieder Titel des großen Kirchenliederdichters auf der Freilichtbühne in Gräfenhainichen vorgetragen werden. Immer wieder freuen sich die Schüler der Gräfenhainichener Schulen aufs Neue, wenn sie am traditionellen „Paul-Gerhardt-Liedersingen“ teilnehmen können.