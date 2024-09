Wittenberg/MZ - Auf Facebook häufen sich derzeit Bilder von einer ungewöhnlichen, aber faszinierenden Begegnung: Immer mehr Menschen im Landkreis Wittenberg teilen Fotos von sogenannten Gottesanbeterinnen, die in ihren Gärten oder auf Spaziergängen gesichtet werden. Diese auffälligen Insekten, die zunehmend in Sachsen-Anhalt heimisch werden, haben auch das Interesse des Landesamts für Umweltschutz geweckt. Warum die Behörde die Bevölkerung dazu aufruft, die Beobachtungen zu melden.

Rekordjahr 2023: Über 3.000 Sichtungen gemeldet

Im Jahr 2023 sei mit 3.320 gemeldeten Sichtungen erneut der Melderekord des Vorjahres eingestellt worden, heißt es von der Behörde. Die Ausbreitung der Art in Sachsen-Anhalt konnte somit bereits das vierte Jahr in Folge mit Unterstützung der Bürger detailliert verfolgt werden.

Wichtige Daten für Wissenschaft und Naturschutz

In der Datenbank könnten sie für die wissenschaftliche Auswertung, die Bearbeitung der Roten Listen und die Fortschreibung der Artverbreitung genutzt werden. Die Gottesanbeterin besiedele aktuell den gesamten Südteil Sachsen-Anhalts bis zur Mitte des Landes auf Höhe von Halberstadt, Magdeburg und Wittenberg.

Weitere Ausbreitung in den nördlichen Landkreisen erwartet

Im Sommer und Herbst 2024 erwartet Marcel Seyring, Biologe am Landesamt für Umweltschutz, eine weitere Ausbreitung der Art in den nördlichen Landkreisen Harz, Börde, Jerichower Land, Stendal und Salzwedel. Er rechnet in den kommenden Wochen bis in den Spätherbst mit vermehrten Beobachtungen des sehr auffälligen, aber ungefährlichen Insekts. Sichtungen sollen dokumentiert, die Insekten aber nicht eingefangen werden, schreibt das Landesamt.

Meldungen können entweder über das eigens eingerichtete Meldeportal oder per E-Mail erfolgen. Dabei sind genaue Angaben wie Fundort, Datum und ein Foto besonders wichtig, um die Ausbreitung der Art weiter wissenschaftlich zu erfassen.

Per Mail: [email protected] oder online unter lau.sachsen-anhalt.de/gottesanbeterin