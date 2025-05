Gitarrentrios, Harfenmusik und Musical - Musikschule in Coswig lädt ein

Harfenmusik wird es wieder geben. Im vergangenen Jahr stellte André-Sebastian Gal sein Können an diesem Instrument unter Beweis.

Coswig/MZ. - Die Heinrich-Berger-Musikschule lädt jährlich zu mindestens drei Konzerten ein. Neben dem Schuljahresabschluss- und dem Weihnachtskonzert gehört auch das Frühlingskonzert zu den großen Höhepunkten der Schülerinnen und Schüler. Letzteres steht jetzt an. Am Sonntag wird in den historischen Saal des Simonetti-Hauses eingeladen.