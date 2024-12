Die festlich geschmückte Quad-Crew bringt am dritten Advent wieder Weihnachtsfreude nach Wittenberg. Wie die Aktion entstanden ist und welche Stationen in diesem Jahr geplant sind.

Geschenke für Kinder: Das plant die Quad-Crew Wittenberg in diesem Jahr

Vorweihnachtszeit in Sachsen-Anhalt

Um 14.10 Uhr treffen sich die Mitglieder auf dem Kaufland-Parkplatz in Lerchenberg.

Wittenberg/MZ - Seit 2018 gibt es in Wittenberg eine Quad-Crew, die sich regelmäßig über das gesamte Jahr trifft. Aber nicht nur zum Spaß: Am dritten Advent fahren sie los und machen vielen eine Freude in der Vorweihnachtszeit.