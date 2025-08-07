Das Gräfenhainichener Unternehmen „Gerüstbau Ristok“ existiert seit 35 Jahren und wird bereits in zweiter Generation von der Familie geführt. Welche Projekte recht kompliziert waren.

Gerüstbau Ristok im Jubiläumsjahr - Wie viele Projekte jährlich abgearbeitet werden

Ein mittlerweile selten gewordenes Bild: Firmengründer Dieter Ristok(l.) und sein Sohn Oliver arbeiten Hand in Hand an einem der Messestände, die für das Macher-Festival aufgebaut werden.

Gräfenhainichen/MZ. - Auch wenn es allgemein bekannt ist, sagt es Oliver Ristok prompt: „Es ist ein harter Beruf.“ Trotzdem aber würde der 38-Jährige kaum etwas anderes machen wollen. Es sei die Abwechslung, die für ihn den Reiz des Gerüstbaus ausmache. „Wir sind jeden Tag draußen und bauen ein anderes Gerüst auf. Es wird nie langweilig“, sagt er.