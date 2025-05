Wittenberg/MZ - In einem Lokal in der Wittenberger Mauerstraße ist es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Polizeiangaben geriet ein 52-jähriger Gast gegen 19.30 Uhr mit Mitarbeitenden in Streit, weil er sich über die Preise beschwert hatte.

Dabei sei er laut und unhöflich geworden. Als die Polizei eintraf, befand sich der Mann bereits vor dem Lokal. Er entschuldigte sich für sein Verhalten, erhielt dennoch ein Hausverbot.