Unterwegs im Gartenreich Gartenreichtag für Fürst Franz wird ein Festwochenende

Was Kooperationspartner jetzt in Wörlitz für den 10. und 11. August in Orten wie Wörlitz, Oranienbaum oder Dessau ankündigen und was der Schöpfer des Gartenreichs, Fürst Franz von Anhalt-Dessau, in einem Fahrradkorb transportiert.