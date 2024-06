Das Achtelfinale kann in Wittenberg auch in Gemeinschaft erlebt werden. Wo Public Viewing angeboten wird.

Im Bowling-Park Wittenberg können Deutschlandspiele auch in Gemeinschaft angeschaut werden.

Wittenberg/MZ. - Zum Public Viewing im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird am heutigen Samstag, 29. Juni, in den „Bowling Park“ Wittenberg eingeladen. Darüber informiert die „We_welcome GbR“ in Wittenberg.

Die „EM Arena“ im Bowling-Park übertrage die Deutschlandspiele live und in HD-Qualität auf einer LED-Wand, die den Angaben zufolge circa fünf mal drei Meter misst. Neben der Liveübertragung der Spiele erwartet die Besucher im dekorierten Biergarten ein Bierwagen als Erfrischungsinsel und ein Grillstand. Auch für die kleinen Fußballfans sei gesorgt: „Eine Hüpfburg mit Fußball-Dart bietet jede Menge Spaß und Unterhaltung“, heißt es weiter in der entsprechenden Ankündigung.

Beim Spiel, wenn Deutschland auf Dänemark trifft, geht es im Achtelfinale ums Weiterkommen. Ein Rückspiel gibt es nicht, der Verlierer scheidet aus. Los geht es um 21 Uhr, aber im Bowling-Park öffnet die Tür den Angaben zufolge bereits ab 19 Uhr.