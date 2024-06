In der Gassmühle Rotta geben sich in dieser Woche zum „Rott'n Blues“ die Künstler die Klinke in die Hand: Gleich fünf Bands werden an zwei Tagen Open-Air auftreten.

Vanesa Harbek tritt am Samstag in der Gassmühle Rotta auf.

Rotta/MZ - .Rotta groovt:An diesem Freitag startet das erste Rottaer Bluesfestival mit fünf Bands an zwei Tagen. Das große Festival bringt internationale Besetzungen und reichlich Blues vom Feinsten in den Mühlgarten der Gassmühle, jeweils ab 17 Uhr, versprechen die Veranstalter Torsten und Simone Sielaff. Der Spaß an der Musik steht hier ganz vorn. „Wir freuen uns auf ein wundervolles Wochenende. Übernachtung auf dem Gelände ist natürlich möglich – wer mag“, heißt es in einer Ankündigung. Welche Künstler am Freitag und Sonnabend in der Gassmühle erwartet werden, hat die MZ in einem Überblick zusammengefasst.

Start am Freitag

Das „Bluesweekend“ startet am Freitag, 28. Juni, 17 Uhr mit der italienischen Band „Caboose“. Die Italiener bringen in diesem Jahr Verstärkung in den lauschigen Mühlgarten mit. Caboose, eine 2018 vom Gitarristen Luigi De Cicco gegründete Band, wurde nach zahlreichen Konzerten in Italien auch für die „International Blues Challenge“ in Memphis ausgewählt und erreichte dort sogar das Halbfinale. Ihre Musik, inspiriert vom Mississippi Hill Country Blues, führte zu Kooperationen und ihrem Album „Hinterland Blues“, heißt es weiter.

Ebenfalls keine Neulinge mehr in der „Musikoase Rotta“ sind „Wolle & Bluesfriends“, die am Freitag, 19 Uhr die Open-Air-Bühne bespielen werden. „Wolle & Bluesfriends“, gegründet 2001, spielen eine vielfältige Mischung aus Blues-Stilen wie R&B, Boogie, Rock-Jump, Texas und Delta Blues. Die Band tritt in wechselnden Besetzungen auf und deckt mit Coverversionen von Künstlern wie Canned Heat, Stevie Ray Vaughan und Eric Clapton eine breite Palette des Blues ab, vorwiegend in Kneipen, Clubs und bei verschiedenen Events. Für den Abend wird aufgrund der Künstler eine Eintrittsempfehlung von 30 Euro erhoben.

Stammgast tritt am Samstag auf

Am Sonnabend, 29. Juni, 17 Uhr sind „Bluesrudy & Henry Heggen“ in Rotta zu erleben. „Bluesrudy ist quasi der Hausmusiker der Gassmühle im Genre Blues und das ehrt uns“, erklärt Torsten Sielaff. Diesmal eröffnet der Wittenberger Musiker mit dem Künstlerkollege Henry Heggen den Sonnabend. Gebührend abrunden werden den „Rott’n Blues“ die Künstler Vanesa Harbek und Big Joe Stolle mit Band. Sie werden ab 19 Uhr gemeinsam auf der Bühne performen.

Vor über sieben Jahren fragte Harbek Big Joe Stolle, ob sie von der Musik in Deutschland leben könne. Er sagte: „Aber natürlich.“ Seitdem hat sie sich hier etabliert, mit mehreren CD-Produktionen und zahlreichen Auftritten in Europa sowie im Fernsehen. Ihre Mischung aus Latinosongs, Blues und argentinischem Tangofeeling begeistert das Publikum. Stolle ist ein langjähriger Freund und begleitet sie oft mit seiner Mundharmonika. Eintritt ist freiwillig. Empfohlen werden 30 Euro.