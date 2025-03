In Bad Schmiedeberg beginnt mit dem „Anwassern“ am kommenden Sonnabend die Freiluft-Kneipp-Saison. Freuen kann sich das Publikum auf Hamburger Lokalpatrioten.

Frühling in Bad Schmiedeberg beginnt mit „Anwassern“ im norddeutschen Stil

In Bad Schmiedeberg blüht es schon vielerorts, die Kurgärtnerei bringt dieser Tage zahlreiche Pflanzen in die Erde.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Wie in Wörlitz wird auch in Bad Schmiedeberg das Frühlingserwachen am kommenden Wochenende zelebriert. Es heißt dort „Anwassern“ und bezieht sich natürlich auf eines der Standbeine des Eisenmoorbads: die Kneipp-Anlagen.