Wittenberg/MZ. - Es frühlingelt an diesem Wochenende. Die Sonne soll mal wieder das Thermometer mehr als 15 Grad im Schatten anzeigen lassen und nachts soll kein Frost mehr die Frühlingsblüher zwicken. Das richtige Wetter für das Frühlingserwachen, das in Wörlitz mit viel Liebe und Aufwand vorbereitet und durchgeführt wird. Ein Fest mit viel Poesie lockt hier am Sonnabend und am Sonntag zum Frühlingsgenuss in der Parklandschaft und der Stadt. Mehr dem Wasser verschworen hat sich da das Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg. Hier wird am Sonnabend um 14 Uhr im Storchengang durchs Kneipp-Becken stolziert. Und drumherum gibt es norddeutsche Frühlingsgrüße, die bis 17 Uhr zum Verweilen im Kurhausgarten einladen.

Wohin es außerdem an diesem Frühlingswochenende gehen könnte? Hier einige Tipps.

Im Wittenberger Stadtpark geht es auf Märchenschnitzeljagd

Im Eunike-Park in Wittenberg wird am Sonntag, 23. März, der Frühlingszauber mit der Märchenfantasie verbunden. Das Förderprojekt „Es war einmal“ wird eröffnet. Es geht um eine Märchenschnitzeljagd, die durch den Stadtpark führt. Beginn ist um 13 Uhr auf Höhe der Pfaffengasse 6. In den vergangenen Monaten haben sechs Kinder, die mit ihrem Projekt Geld aus dem Verfügungsfonds des Stadtlabors gewonnen haben, verschiedene Märchen ausgewählt, neu interpretiert, sie in einem Tonstudio eingesprochen und mit einem lokalen Künstler illustriert. Bei einem Workshop im Stadtlabor wurde abschließend eine App entwickelt, die zu versteckten QR-Codes in der Innenstadt führt. Wer die Märchen nun anhören möchte, begibt sich – so die Beschreibung dieses Projektes – in der Innenstadt auf die Suche. Die Schnitzeljagd wird am Sonntag mit einem Märchenfest von 13 bis 16 Uhr eröffnet. Kinder können bei dieser Gelegenheit auch den neuen Spielturm ausprobieren, der im Zuge des Projektes ebenfalls entstanden ist, heißt es in der Einladung der Stadtverwaltung. Interessierte, die auf Märchenschnitzeljagd gehen möchten, sollen dafür ein internetfähiges Handy und Kopfhörer mitbringen.

Tina-Turner-Show in Dessau im Anhaltischen Theater

Tina-Turner-Fans werden ihre Karten schon haben. Wer sich noch nicht für „Tina - The Rock Legend – Das Musical“ Tickets besorgt hat, sollte die Chance auf die Restkarten nutzen. Zu sehen ist die Show in Dessau im Großen Haus des Anhaltischen Theaters am Sonntag, 19 Uhr. Die Verehrung für die Rock-Legende spürt der Zuschauer in der aufwändig produzierten Multimedia-Show vom ersten bis zum letzten Ton. Nutbush City Limits, Let’s Stay Together, What’s Love Got To Do With It, Break Every Rule, Typical Male, Foreign Affair, Simply The Best, GoldenEye. Ein Superhit jagt den anderen – performt mit einer umwerfenden Wucht, leidenschaftlicher Bühnenpräsenz und nah am Original. Besucher erleben eine beeindruckende musikalische Retrospektive über das Lebenswerk des Superstars Tina Turner in einem Tribute-Konzert.

Karten gibt es in der Wittenberger Touristinformation, Telefon 03491/ 498610.

In Coswig gibt es Musik am Lutherweg

Wer es etwas besinnlicher mag, kann sich am Sonntag, 23. März, um 17 Uhr, zum März-Termin in der Reihe „Konzert am Lutherweg“ in der St. Nicolai-Kirche in Coswig einfinden. Unter dem Titel „… a una voce con il basso continuo“ wird ein Konzert für Bassbariton, Violoncello und Orgel geboten. Angekündigt sind Werke für Gesang und Violoncello, jeweils mit Basso continuo. Es erklingen Geistliche Konzerte von da Viadana, Giovanni Francesco Anerio und Heinrich Schütz, aber auch Sonaten von Antonio Caldara, Benedetto Marcello und Georg Philipp Telemann.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende für die Arbeit der Kirchengemeinde gebeten.

„Hasenscheisse“ in der Kulturbastion Torgau

In der Kulturbastion in Torgau wird ein Versprechen aus dem November 2024 eingelöst: „Hasenscheisse“, die Kultband aus Berlin und Potsdam kommt am Sonnabend, 22. März, 20 Uhr, zum damals verschobenen Konzert. Die Band lässt mit ihren unverwechselbaren „Trash-Balladen“ aus mittlerweile vier Alben die Fan-Schar stetig wachsen. Ihre Konzerte sind beste Unterhaltung. Die Musik treibt zum Tanzen, Hits wie „Bernd am Grill“, „Die Waden eines Barden“ oder „Die nackte Elfe“ gehen sofort ins Ohr und animieren zum Mitsingen.