Früheres AfD-Fraktionsmitglied verstärkt die Reihen der Freien Wähler in Wittenberg

Karsten Bischof, Stadtrat und Kreistagsabgeordneter für die Freien Wähler in Wittenberg

Wittenberg/MZ - An die große Glocke haben sie es seinerzeit nicht gehängt und so zeigen sie sich nun ihrerseits verwundert über die Überraschung: Bereits seit dem Herbst vergangenen Jahres verstärkt der zuvor fraktionslose Stadtrat Karsten Bischof die Reihen der Freien Wähler im Wittenberger Stadtrat. Damit ist die nun neunköpfige Fraktion ebenso groß wie die der CDU/FDP, also eine der beiden größten. Zum Vergleich: SPD und Linke haben jeweils sechs Fraktionsmitglieder.