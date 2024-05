Frau bringt Wittenberger Champion ins Schwitzen Landesmeisterschaft im Ricochet: Pratauer Lokalmatador Oliver Mende mit dem Triple

Oliver Mende ist Meister in Europa, in Deutschland und jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Im Finale gibt er überraschend einen Satz ab. Die Gegnerin ist eine doppelte Europameisterin.