Eine der raren Tanz-Locations in der Lutherstadt hat seit einigen Tagen dicht. Es wird umgebaut. Wie es weitergeht und was die Gäste nach der Eröffnung erwartet.

Flower Power in Wittenberg geschlossen - So geht es jetzt für die Tanzlocation und das spanische Restaurant weiter

Wittenberg/MZ. - Wer in der Wittenberger Innenstadt nicht nur Essen und Cocktails trinken, sondern auch noch etwas feiern will, hat eher wenig Auswahl. Eine sichere Adresse dafür war seit Jahren das Flower Power in der Bürgermeisterstraße. Alternativ geht es, von zeitlich begrenzten Events abgesehen, sonst eher zum Velvet in der Dessauer Straße, was allerdings gute zehn Autominuten entfernt von der Innenstadt liegt.