Anwohner des Coswiger Ortsteils Thießen sorgen sich um ein technisches Denkmal. Eine neue Fischtreppe ist Anfang Oktober in Betrieb gegangen und sorgt offenbar für Wassermangel am Mühlenrad der historischen Schmiede.

Fischtreppe in Coswig sorgt für Wassermangel

Natur in Sachsen-Anhalt

Thiessen/MZ. - Diese Geschichte geht ihm sichtlich nahe. Auch im Pressegespräch ringt Klaus Fricke um Fassung. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so mit den Behörden zu tun habe und in den Wahnsinn getrieben werde“, sagt der 68-Jährige. Schon seit einiger Zeit kümmert er sich um die Schauvorführungen am Thießener Kupferhammer, einem bereits 1958 unter Schutz gestelltem technischen Denkmal. Das ist momentan aber nicht mehr möglich. „Erstmals seit 400 Jahren steht der Hammer“, sagt Fricke.