Wittenberg/MZ. - Eine Woche nach dem Ausbruch des künstlichen Vulkans auf der Insel Stein im Wörlitzer Park werden ebendort am Samstag die diesjährigen Wörlitzer Filmtage eröffnet. Was dabei und anderswo noch geboten wird: Die MZ hat wieder einige Tipps für die Region zusammengestellt.Anno 2016 haben die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und die Agentur 3undzwanzig zu den ersten Wörlitzer Filmtagen eingeladen. Nun erlebt dieses Festival für Historien- und Kostümfilme seine neunte Auflage. Sieben Filmabende kündigt Sebastian Völker von der Agentur 3undzwanzig auf der Insel Stein im Wörlitzer Park an. Im Zentrum stehen starke Frauen, „die ihren Weg gingen, die ihrer Zeit voraus waren, sie zum Teil sogar prägten“. Los geht es am Samstag, 24. August, mit „Geliebte Köchin“. Die französische Produktion von 2023 entführt ins Jahr 1885. Seit 20 Jahren steht die begnadete Köchin Eugénie im Dienst des legendären Gourmets Dodin Bouffant und kreiert mit ihm köstliche Gerichte. Aus der gemeinsamen Zeit in der Küche und der Leidenschaft für das Kochen ist über die Jahre mehr als nur eine Liebe fürs Essen erwachsen. Doch Eugénie will ihre Freiheit nicht aufgeben und hegt keinerlei Absichten Dodin zu heiraten... Beginn ist circa 20 Uhr, das gilt auch für „The Girl King“ am Sonntag, 25. August. Bis 30. August heißt es jeden Abend zur blauen Stunde „Film ab“. Dann, zum Finale, ist das „gefühlvolle“ Drama „Maria Montessori“ zu sehen. Tickets gibt es ausschließlich online bei www.woerlitzer-filmtage.de. Dort ist auch das ganze Programm abrufbar.Der Kunstverein Wittenberg setzt seine diesjährige Hofkonzertsaison fort und lädt am Samstag, 24. August, auf den Schlosshof ein. Zu erleben ist „Rebel Tell – Schlagerbilly Partygarantie“ und angekündigt werden vier authentische Typen, vier Instrumente und eine Mission: „Das“, so heißt es in einer Ankündigung, „sind die Zutaten, aus denen die Band vom Niederrhein ihre Bühnenshow zaubert. Mit jeder Menge Herzblut, ein bisschen heimatliches ,watt’ und ,datt’, gerne auch Gedöns und Gelaber und ganz viel Nähe zum Publikum… So präsentieren sie ihren Mix aus Schlagertexten im Rockabilly- und Ska-Style.“ Beginn ist 21 Uhr, Einlass 19 Uhr. Alle Infos zum Konzert und zu Kartenpreisen stehen bei www.kunstverein-wittenberg.de im Internet. Im Vorverkauf sind Tickets in der Tourist-Information Wittenberg, Tel. 03491/498610, erhältlich.Für diesen Samstag, 24. August, kündigen die Gastgeber aus der Gassmühle in Rotta um 19 Uhr Mister Panik an. Es handelt sich den Angaben zufolge um das jährliche „Panikfamilientreffen“ um diesen Künstler, der aus persönlichen Gründen immer wieder gern in die Gassmühle komme und das Wiedersehen festlich zelebriere. „Mit dabei ist sicher wieder Marcels Trabi ,Erich’, mit dem Mister Panik die eine oder andere Runde im Sommerbiergarten drehen wird“, kündigen die Veranstalter an. Außerdem: „Die ultimative Sommer-open-Air-Party für Junge und Junggebliebene, die im Herzen mit der Musik von Udo Lindenberg etwas anfangen können. Wir freuen uns drauf!“ Der Eintritt ist freiwillig, die Empfehlung: 15 Euro.

In Roßlau wird vom 22. bis 25. August das Heimat- und Schifferfest am Elbbalkon gefeiert. Wie es online bei Visit Dessau heißt, ist das Schifferfest ein jährliches Highlight in der Region Dessau-Roßlau und lockt zahlreiche Besucher an. Inzwischen zum 31. Mal soll die lange Schifffahrtstradition der Stadt gefeiert und dabei ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geboten werden. Auf www.schifferfest.de sind ausführliche Informationen abrufbar.Im Rahmen des Projektes „Wittenberger Kunstwege“ wird am Samstag, 24. August, zu einer Kunstwege-Stadtführung eingeladen. Beginn ist um 11 Uhr und Treffpunkt das Rathausportal am Markt. Die Wittenberger Kunstwege sind eine Plattform für professionelle Künstler und ambitionierte Laien, die einen Einblick in ihre aktuelle künstlerische Tätigkeit gewähren. Insgesamt beteiligen sich diesmal 30 Künstler in 28 Geschäften der Altstadt. Farbige Wegpunkte weisen auf teilnehmende Läden hin. Ausführliche Infos zum Projekt können bei www.wittenberg.de/kunstwege im Internet nachgelesen werden.