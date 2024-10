In der Mittelstraße in Wittenberg musste die Feuerwehr am Montagmittag ausrücken, nachdem sich ein Dachziegel gelöst hatte.

Wittenberg/MZ - Ein Dachziegel hat sich am Montagmittag gegen 12 Uhr an einem Gebäude in der Mittelstraße gelöst, wodurch es in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz gekommen ist. Zwei Fahrzeuge der Hauptwache waren vor Ort.

Dieser Dachziegel wurde von den Einsatzkräften mit der Drehleiter heruntergebracht. (Foto: Jonas Lohrmann)

Der Ziegel wurde in einem Schneefanggitter aufgefangen und von den Einsatzkräften entfernt. Eine akute Gefahr bestand nicht, teilt der Einsatzleiter vor Ort mit.