Einer Pressemitteilung zufolge führte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am 11. Juli im Rahmen des Anreiseverkehrs zum MELT-Festival in Ferropolis führte anlassbezogene Verkehrskontrollen durch.

MELT-Festival in Ferropolis: Großdealer auf Anreise erwischt

Die Polizei kontrollierte Leute, die zum MELT in Ferropolis gefahren sind.

Gräfenhainichen/MZ - Staatsanwaltschaft und Polizei führen seit den Nachmittagsstunden des 11 Juli Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Einer Pressemitteilung zu Folge führte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am 11. Juli im Rahmen des Anreiseverkehrs zum MELT-Festival in Ferropolis führte mit eigenen und fremden Polizeikräften anlassbezogene Verkehrskontrollen durch. Gegen 13 Uhr erfolgte dabei die Kontrolle eine 25-jährigen Fahrzeugführers (PKW VW) in der Ortslage Oranienbaum.

Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Im Zuge der weiteren Maßnahmen händigte der Mann den Einsatzkräften eine Plastiktüte aus. In dieser befanden sich diverse Betäubungsmittel (u. a. Kokain, Cannabis, Ecstasy, Amphetamin) mit einem Gesamtgewicht im mittleren dreistelligen Grammbereich.

Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Mannes. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau erfolgte im Zuge der Amtshilfe die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in der Hansestadt Bremen. Dabei wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden.

Nach Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau erfolgte die Entlassung des 25-Jährigen mangels Vorliegen von Haftgründen. Nichtsdestotrotz wird sich der Beschuldigte wegen des Vorwurfs des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten müssen.