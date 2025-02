Der FC Bayern München feiert am Donnerstag seinen 125. Geburtstag. Zur Bilanz gehört auch ein Auftritt im Piesteritzer Volkspark. 2004 schnupperte der Verbandsligist sogar kurz an der Sensation.

Wittenberg/MZ/hü. - 125 Jahre – Elf Freunde gründeten am 27. Februar 1900 in München den FC Bayern, einen der erfolgreichsten Fußballclubs aller Zeiten: 32 Mal Meister und sechsmal Champions-League-Sieger. Im Nationalsozialismus gilt der Verein als „Judenclub“. Präsident Kurt Landauer, der Jude ist, emigriert, kehrt aber nach dem Krieg zurück. 2013 wird er postum zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Am Donnerstag wird Bilanz gezogen und dazu zählt auch ein Spiel in Piesteritz.