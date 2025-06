Fast 20 Jahre zurück in die Vergangenheit? Im RE3 erleben Fahrgäste eine kuriose Panne. Die Bahn glaubt an einen neuen Fehler, doch Pendler widersprechen mit Beweisen.

Wittenberg/MZ - Wer morgens am Hauptbahnhof in Wittenberg in den Regionalexpress RE3 Richtung Stralsund steigt, rechnet mit vielem: vielleicht mit Verspätungen, vielleicht mit einem überfüllten Zug. Aber kaum jemand ist auf eine Reise in die Vergangenheit vorbereitet.