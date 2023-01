Fast 2.000 Kunden in Gräfenhainichen von Stromausfall betroffen

Mitnetz Strom sucht am Abend nach der Ursache

Gräfenhainichen war am Dienstag von einem Stromausfall betroffen.

Gräfenhainichen/MZ - 1.936 Stromkunden in Gräfenhainichen, Zschornewitz und Möhlau waren am Dienstag von einem Stromausfall betroffen. Laut Betreiber Mitnetz Strom sei der Ausfall um 15.40 Uhr bekannt geworden. Am Abend lief die Ursachensuche noch.

Mitarbeiter seien in der Region unterwegs und suchten nach dem Grund für die Störung. Im Stadtgebiet seien 36 Trafo-Stationen betroffen, hieß es von einem Sprecher gegen 17 Uhr.