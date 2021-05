Fan wird Sturmpartner seines Idols

Wörlitz - Der Wörlitzer Fußball-Abteilungsleiter Daniel Richter hat einen Fan, der Sturmpartner seines Idols werden will, verpflichtet. Das geht aus den Veröffentlichungen der Parkstädter in den sozialen Medien hervor. Dort wird Neuzugang Kevin Neumann, ein Kraftfahrzeug-Mechatroniker, so zitiert: „Grundsätzlich wollte ich eine neue Herausforderung. Für Wörlitz habe ich mich entschieden, weil ich den familiären Zusammenhalt sowie die Landesklasse sehr reizend finde.

Zudem wollte ich seit meiner Jugend mit Daniel Richter zusammen spielen.“ Dabei hat der Ex-Gräfenhainichener klare sportliche Ziele. „Egal, ob Sieg oder Niederlage, wichtig ist, dass man als Team zusammen kämpft. Ich will mit der Mannschaft die Landesklasse halten und andere Vereine ärgern“, erklärt der 22-Jährige, der zu seinen Stärken Schnelligkeit und Übersicht zählt.

Neumann startete seine Fußball-Karriere in der C-Jugend in Gräfenhainichen, wurde in der B-Jugend Kreismeister und wechselte als 17-Jähriger in den Männerbereich. „Meine Lieblingsposition ist Stürmer, zentrales offensives Mittelfeld oder linkes Mittelfeld“, erklärt er. Vorstellbar ist, dass Neumann eine Chance im Angriff neben Spielertrainer Daniel Richter erhält. Frischer Wind im Angriff - in der abgebrochenen Saison wurden lediglich vier Treffer erzielt - ist in Wörlitz gefragt.

„Ich bin froh, Kevin überzeugt zu haben, zu uns zu wechseln. Er konnte schon unter Beweis stellen, dass er eine Verstärkung für uns sein kann, Potential hat und entwicklungsfähig ist“, sagt der Coach, der sich beim VfB Gräfenhainichen für den reibungslosen Ablauf des Wechsels und die gute Zusammenarbeit bedankt. (mz)