Fahrräder statt Autos? So soll die Fassade des historischen „Eichenkranzes“ in Wörlitz geschützt werden

Diese Fahrradbügel am Neuen Wall in Wörlitz sind neu.

Wörlitz/MZ. - Am Neuen Wall in Wörlitz – im Bereich zwischen dem sogenannten Badehaus und der Gaststätte zum „Grünen Baum“– sind von Mitarbeitern des Oranienbaum-Wörlitzer Kommunalservice mehrere massive Bügel zum Anschließen von Fahrrädern installiert worden. Es sind insgesamt acht an der Zahl.