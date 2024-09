Kurioser Diebstahlversuch in Wittenberg: Ein Mann überraschte einen Fahrraddieb, der gerade sein Fahrrad aus dem Schuppen stehlen wollte.

Fahrraddieb in Wittenberg überrascht: 34-Jähriger versucht, Rad aus Wohnhaus zu stehlen

Wittenberg/MZ - In dem Fall waren der Dieb und der Geschädigte wohl gleichermaßen überrascht: Ein 32-jähriger aus Wittenberg hat am Donnerstag, gegen 20.45 Uhr gerade den Eingang seines Wohnhauses in Wittenberg, Dresdener Straße, betreten, als ihm aus eben diesem Wohnhaus eine ihm unbekannte Person entgegenkam, die sein Fahrrad nach draußen schieben wollte.

Der Geschädigte alarmierte sofort die Polizei, die den Täter noch vor Ort identifizieren konnte. Dieser hatte den Innenhof des Mehrfamilienhauses betreten und das Fahrrad aus einem geschlossenen Schuppen entwenden wollen. Es handelt sich um einen 34-jährigen Wittenberger. Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.