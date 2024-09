Die Elbefähren in Pretzsch und Coswig setzen Überfahrten bis auf Weiteres aus – Letzte Fahrten sind noch bis zum heutigen Sonntagmittag möglich. Auch in Prettin ist der Fährbetrieb aufgrund des hohen Pegelstandes eingestellt worden. Elster verkehrt weiterhin wie gewohnt.

Die Pretzscher Elbefähre (Foto) sowie die Fähre in Coswig stellen am Sonntag den Fährbetrieb auf unbestimmte Zeit ein.

Wittenberg/MZ - Die Elbefähren in Pretzsch und Coswig werden am heutigen Sonntag ihren Fährbetrieb wegen des hohen Pegelstandes der Elbe einstellen. "Wir werden voraussichtlich die nächsten zwei Stunden noch fahren können", schätzt Fährbetreiber Mario Richter. Der Betrieb der Fähre in Pretzsch soll gegen 13 Uhr enden. Auch die Fähre in Coswig wird voraussichtlich um 12:30 Uhr die letzte Überfahrt durchführen. Wer noch ans andere Ufer gelangen möchte, sollte sich nun also beeilen.

Die Stadtwerke Coswig, Betreiber der Coswiger Fähre, geben an, dass im Anschluss die Fähre noch gesichert und an den Hafen gebracht werden muss, was etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen wird. Laut Betriebschef Matthias Mohs wird der Fährbetrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Wiederaufnahme hängt von der weiteren Entwicklung des Pegelstandes ab.

Aktuelle Pegelstände des Pegels Coswig sind jederzeit auf der Webseite der Stadtwerke Coswig unter www.stadtwerke-coswig-anhalt.de oder telefonisch unter +49 (0)34903 47511 abrufbar.

Auch die Elbefähre in Prettin hat ihren Betrieb bereits am Sonntagmorgen eingestellt. Ein Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Fährverkehrs ist derzeit unklar.

Ausschließlich die Elbefähre, die zwischen Elster und Wartenburg pendelt, verkehrt weiterhin planmäßig. Ein Einstellen des Fährbetriebs sei aktuell (Stand Sonntagmittag) nicht in Sicht.