Wittenberg/MZ. - Die Europäische Gottesanbeterin breitet sich auch in diesem Jahr weiter im Landkreis Wittenberg aus. Wie der Biologe Marcel Seyring vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt auf MZ-Nachfrage mitteilt, sind in diesem Jahr bereits 129 Meldungen der auffälligen Fangschrecke eingegangen. Im gesamten Vorjahr waren es im Kreis Wittenberg 795 und damit etwa fünfmal so viele wie 2023. Landesweit wurde nur im Saalekreis mit 889 Meldungen ein noch höherer Wert verzeichnet.

