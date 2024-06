Ein 27-Jähriger fährt in Wittenberg gegen ein Wohnmobil. Am Ende landet er im Gefängnis.

Erst ins Krankenhaus, dann in die JVA: Warum ein betrunkener Radfahrer ins Gefängnis muss

in Wittenberg wurde ein Mann festgenommen.

Wittenberg/MZ - Ein 27-jähriger Radfahrer befuhr am 10. Juni um 23.50 Uhr in Wittenberg die Wichernstraße aus Richtung Bachstraße kommend in Richtung Falkstraße.

Dabei fuhr er gegen ein ordnungsgemäß parkendes Wohnmobil. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Da gegen den jungen Mann ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Des Weiteren ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 2,01 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.