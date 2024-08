Wittenberg/MZ. - Großer Zuspruch prägte die diesjährige Wittenberger Erlebnisnacht am vergangenen Wochenende. Vom Lutherhaus bis zur Schlosskirche tummelten sich Kulturhungrige in den Straßen der Innenstadt und genossen den lauen Sommerabend bei vielfältigsten Angeboten. Führungen unter anderem im Assisi-Panorama oder zur Orgel in der Wittenberger Stadtkirche lockten interessierte Gäste ebenso wie verschiedene Museen mit ihren Ausstellungen. In diesem Jahr neu dabei gewesen ist das Atelier von Heidrun Feistner in der Coswiger Straße. Hier präsentierte die Künstlerin eine Auswahl an Skulpturen und kommt gern mit Besuchern ins Gespräch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.