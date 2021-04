Erinnern an Melanchthon in Wittenberg

Wittenberg - An den Tod Philipp Melanchthons, Luthers Freund und „Lehrer Deutschlands“, erinnerte am Montag Michael Schicketanz. Melanchthon starb am 19. April 1560 in Wittenberg; geboren worden war er am 16. Februar 1497 in Bretten, heute Partnerstadt. Schicketanz bietet, immer entsprechend gewandet, schon seit 15 Jahren eine Todestagsführung zu Melanchthons Sterbetag an.

Die begann auch diesmal - allerdings unter strengen Corona-Auflagen - an der Thesentür der Schlosskirche. Da, wo Melanchthon begraben liegt, er einst aber auch seine Antrittsrede hielt. Weiter ging es über den Markt mit dem Denkmal zum Melanchthonhaus. Nächstes Jahr wird es die letzte Führung geben, denn dann hat auch Schicketanz die 63 Jahre erreicht - das Alter, in dem Philipp Melanchthon starb. Aber es gibt schon ein neues Projekt und eine neue Person, verriet er, hinter vorgehaltener Hand. (mz)