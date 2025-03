Viele Menschen wollen dabei sein. Am kommenden Samstag erfolgt der Start in drei Distanzen.

Erdbeerlauf in Wittenberg: Zahl der Anmeldungen bricht Rekord

Dritte Auflage an den Gewächshäusern

Wittenberg/MZ. - Der so genannte Wittenberger Erdbeerlauf, den das Unternehmen Wittenberg Gemüse und der Kreissportbund veranstalten, bricht alle Rekorde. In diesem Jahr wird es rund 1.400 Teilnehmer geben. Zumindest liegen so viele Anmeldungen bereits vor, sagt Prokurist Kevin van IJperen.