Entenrennen für den guten Zweck in Wittenberg

Wittenberg - Noch einmal ausfallen sollte das „Entenrennen“ nicht. Da waren sich die Organisatoren vom Rotary-Club Wittenberg einig. Im Vorjahr bremste Corona die Veranstaltung aus. In diesem Jahr wäre es der Wassermangel in den Innenstadt-Bächen, bedingt durch die Sanierungsarbeiten am Ablauf zur Elbe, gewesen. Eine Ersatz-Variante war schnell gefunden, statt des Rennens wurden die gelben Gummitierchen am Sonnabend aus einem Bassin geangelt.