Wohin am Wochenende in Wittenberg und Umgebung? Noch einmal wird die Mega-Schau mit Werken der Künstlerin Thea-Schleusner-Schau in Wittenberg erklärt und gibt es in Dessau die Oper „Bohème“. Erstmalig heißt es „Tanzt! Tanzt! Tanzt!“

Wittenberg/MZ. - Es wird wärmer und wechselhaft. Vielleicht doch eher ein Wetterchen, um eine Veranstaltung drinnen zu besuchen. Dafür gibt es hier ein paar Tipps für Wittenberg und Umgebung. Wobei vielleicht aufgrund von Jahreszeit und Ferienbeginn der Veranstaltungskalender nicht so üppig gefüllt ist. Oder aber die Angebote wie im Clack-Theater sind schon ausverkauft. Falls es sich aber anbietet, kann wer möchte am Sonnabend, 25. Januar, ab 18 Uhr auch am Feuerchen plaudern. Die Zschornewitzer Feuerwehr lädt zum Weihnachtsbaumverbrennen am Gerätehaus.

Durch Mega-Ausstellung an drei Standorten in Wittenberg wird geführt

Noch eine Woche lang kann die Ausstellung „Ein Leben für die Kunst – Die expressiv-symbolischen Welten der Thea Schleusner“ in Wittenberg an drei Standorten besichtigt werden. Arbeiten der 1879 in Wittenberg geborenen Künstlerin sind im Zeughaus, im Alten Rathaus und in der Cranach-Stiftung zu sehen. An allen Orten können Interessenten am Sonntag, 26. Januar, nicht nur schauen, sondern auch hören. Rainer Naser, Organisator der Werkschau, führt durch die Mega-Ausstellung. Er startet um 11 Uhr im Zeughaus, will um 12.30 im Kunst-Punkt im Alten Rathaus sein, zunächst in der Osthalle, und um 14 Uhr ebenfalls im Kunst-Punkt Wittenberg, dann in der Westhalle, bevor er ab 15 Uhr in der Cranach-Stiftung den großen Rundgang abschließt. Stand das frühe Schaffen Schleusners noch im Zeichen von Jugendstil und Impressionismus, änderte sich dies im Laufe des Ersten Weltkriegs, als in der Auseinandersetzung mit dessen Schrecken christliche Themen an Bedeutung gewannen und ihre Arbeiten farbintensiver und expressiver wurden. Ihrem einmal gefundenen Stil blieb sie bis zu ihrem Lebensende treu.

Die Führung ist im Gesamtticketpreis von 10,50 Euro enthalten. Interessenten können auch Einzeltickets für nur einen Standort erwerben und an Teilführungen teilnehmen.

Tanzabend kommt in Dessau zur Uraufführung und Oper ist letztmalig zu sehen

Im Großen Haus steht am Sonnabend, 25. Januar, um 19 Uhr ein internationaler Tanzabend zur Premiere an. Unter dem Titel „Tanzt! Tanzt! Tanzt!“ werden Choreografien von Stefano Giannetti, Nunzio Impellizzeri und Yaron Shamir am Anhaltischen Theater zur Uraufführung kommen. Während diese Inszenierung an diesem Wochenende erstmals zu sehen ist, gibt es eine andere letztmals, zumindest in dieser Dessauer Spielzeit. Die Puccini-Oper „La Bohème“ wird am Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, noch einmal im Großen Haus auf die Bühne gebracht. Im Mittelpunkt steht die tragische Liebesgeschichte zwischen dem Dichter Rodolfo und Nachbarin Mimi. Sie lernen sich an einem kalten Heiligabend kennen und es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch, so brennend ihre Liebe auch sein mag, trifft sie im harten Leben des armen Paares immer wieder auf Hindernisse.

„Shades Of Deep Purple“ in der Kulturbastion in Torgau

„Shades Of Deep Purple“ gilt als neue Supergroup, in der hallesche Musiker aus Bands wie Kilminister, Jailbreakers, Cocoon Fire oder den Blues Brothers zusammengefunden haben. Am Sonnabend, 25. Januar, kommt sie nach Torgau. Mithilfe von verschiedenen Sängern zollt die Band der Hardrock-Legende Deep Purple Tribut. Der Fokus liegt auf der Ära mit dem Gitarren-Virtuosen Ritchie Blackmore und Ausnahme-Keyboarder John Lord. Mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail werden Songs wie „Smoke On The Water“, „Stormbringer“, „Hush“ oder auch „Woman von Tokyo“ möglichst originalgetreu auf die Bühne gebracht. Die Zwangspause durch die Corona-Pandemie habe den Musikern viel Zeit gegeben, um sich genauestens in den Sound ihrer Jugendhelden zu vertiefen. Lang genug waberte die Hammondorgel nur im Proberaum zu zeitlosen Riffs und Schlagzeuggewittern. Nun ist der Moment gekommen, die Freude an Deep Purple auf die Bühnen zu bringen - in all ihren Facetten… oder eben in „Shades Of Deep Purple“. Einlass ist um 19 Uhr und Beginn um 20 Uhr.