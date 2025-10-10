Mehr Sicherheit beim Überweisen. Das ist das Ziel einer neuen EU-Vorgabe. Ab sofort müssen Banken prüfen, ob Name und IBAN zusammenpassen. Was das konkret für Kunden bedeutet.

Name falsch, Geld weg? Darum wird Überweisen ab jetzt komplizierter - die Sparkasse erklärt

Seit Oktober gilt im Zahlungsverkehr die Pflicht zur Empfängerüberprüfung, auch bei SEPA-Überweisungen.

Wittenberg/MZ. - Wer Geld überweist, muss aufpassen – seit diesem Donnerstag genauer als je zuvor. Denn schon ein einziger Tippfehler kann darüber entscheiden, ob eine Überweisung durchgeht oder nicht. Der Grund dafür liegt in einer neuen EU-Vorgabe: Ab sofort muss jede Bank prüfen, ob der Name des Empfängers auch wirklich zur IBAN passt. Der Gedanke dahinter: mehr Sicherheit, weniger Betrug und weniger Geld, das versehentlich auf falschen Konten landet.