Eltern sind besorgt - Müssen die Schüler im Landkreis Wittenberg frieren?

Wird in den Schulen im Landkreis Wittenberg an Heizkosten gespart? Eltern sorgen sich, die Verwaltungen beruhigen.

Im Gymnasium in Jessen sprang zunächst ein Heizkessel nicht an. Jetzt funktioniert er.

Jessen/Wittenberg/MZ - Wird in den Schulen im Landkreis an Heizkosten gespart? Diese Frage trieb in den vergangenen Tagen einige Eltern und Lehrer aus dem Landkreis Wittenberg um. In einer Wittenberger Grundschule sollen zeitweise 16 Grad Celsius im Klassenzimmer geherrscht haben. So zumindest lautet eine Beschwerde an die Stadtverwaltung. Vermutungen machten die Runde.