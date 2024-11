Elbe Caravan in Griebo möchte expandieren, doch seit Jahren geht das Projekt nicht voran. Mittlerweile hat sich der Preis nahezu verdoppelt auf sechs Millionen Euro. Welche Hürden bewältigt werden mussten.

Elbe Caravan in Griebo: Warum die Expansion des Familienbetriebs stockt

Griebo/MZ - Die Elbe Caravan GmbH in Griebo plant seit Jahren eine große Expansion. Doch statt Baufortschritt und neuer Räumlichkeiten steht das Projekt nach Jahren noch immer am Anfang. Der Bau sollte längst zwei Mal abgeschlossen sein. Was die Verzögerungen für den Familienbetrieb bedeuten.