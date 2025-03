Eisbaden bei 3,5 Grad Wassertemperatur: 106 frieren bei Spendenaktion in Reinsdorf

Bei 3,5 Grad Wassertemperatur geht es am Sonntag ins Strandbad.

Reinsdorf/MZ. - Im Reinsdorfer Strandbad haben sich am vorigen Sonntag zahlreiche Mutige in das nur 3,5 Grad kalte Wasser gewagt – und das alles für den guten Zweck. Die Feuerwehr Reinsdorf-Dobien organisierte erstmals ein Eisbaden, um Spenden für das SAPV-Team (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) zu sammeln. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Ortschaftsrat und dem Reinsdorfer Carnevals Club (RCC). Trotz der Premiere und der damit verbundenen Unsicherheit über die Resonanz war die Beteiligung überwältigend, heißt es von den Veranstaltern.

Jede Minute zählt: So kam die Spendensumme zustande

Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich neben den mutigen Badegästen auch zahlreiche Schaulustige am Strandbad. Insgesamt 106 Teilnehmer hielten sich tapfer im eiskalten Wasser auf – einige sogar bis zu 40 Minuten. Der besondere Spendenmechanismus motivierte die Teilnehmer zusätzlich: Für jede durchgehaltene Bademinute wurde ein Euro gespendet. So kamen am Ende 1.816 Euro zusammen, die nun dem SAPV-Team zugutekommen.

Für die Sicherheit der Eisbader sorgten während der gesamten Benefizveranstaltung der Rettungsschwimmer Hannes Hurdelbrink, Andreas Fahsl sowie die Schnelleinsatzgruppe der Johanniter. Die Feuerwehr Reinsdorf-Dobien zeigte sich überwältigt von der positiven Resonanz und dankte allen Beteiligten für ihre Unterstützung. Weitere Eindrücke und Infos zur Veranstaltung sind auf den Social-Media-Kanälen des Karnevalsvereins und der Feuerwehr zu finden.