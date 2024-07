Zum einzigen Treffen ihrer Art in Deutschland werden am ersten August-Wochenende wieder Velorex-Fahrzeuge in Pretzsch erwartet.

Pretzsch/MZ. - Die Mitsubishis sind nach ihrem großen Treffen aus Pretzsch abgereist. Doch in Kürze reisen die nächsten Fahrzeuge an, deren Besitzer sich Pretzsch als Treffpunkt ausgesucht haben: Am ersten August-Wochenende gibt es in der Stadt an der Elbe das einzige Velorex-Treffen Deutschlands. Das 16.

Velorex sind Oldtimer, welche aus einem Rohrrahmen bestehen, und mit Leder bezogen wurden. Die meisten Fahrzeuge, welche gebaut wurden, sind Dreiräder, mit zwei Rädern vorn und eins hinten. Die letzte Fahrzeugserie, von welche nur sehr wenig Fahrzeuge gebaut wurden, haben vier Räder. Mindestens ein Fahrzeug aus der letzten Serie werde ebenfalls beim Treffen dabei sein, meinen die Veranstalter.

Die ersten Fahrzeuge werden bereits am 1. August am späten Nachmittag am Parkhotel eintreffen. Laut Veranstalter sind Teilnehmer aus ganz Deutschland, Holland und der Schweiz angemeldet. Für Freitag, 2. August ist dann bereits in den Vormittagsstunden eine kleinere Ausfahrt geplant. Um 9.30 Uhr starten die Velorex, um gegen 11 Uhr in Bad Düben an der Gulaschkanone an der Bundesstraße 2 schon mal Mittag zu essen. Gegen 14 sollen sie dann am Schloss-Café in Pretzsch am Schloss eintreffen. Dort können die Fahrzeuge für rund zwei Stunden besichtigt werden.

Wer ein solches Fahrzeug besitzt, kann gern an diesem Treffen mit seinem Velorex teilnehmen. Die Anmeldeinformationen finden sich unter www.velorex.de

Knapp 30 Fahrzeuge werden sich dann am Sonnabend, gegen 9 Uhr auf eine rund 140 Kilometer lange Ausfahrt nach Mügeln bei Jessen über Wittenberg, Zahna, Leetza, Jessen begeben. „In Mügeln werden wir gegen 11.30 Uhr vom Veranstalter des Trabant- und IFA-Treffens erwartet“, berichtet Organisator Jürgen Kühn. So können die Besucher des Trabant- und IFA-Treffens nicht nur die Oldtimer aus der DDR-Zeit betrachten, sondern auch die Fahrzeuge aus der Tschechoslowakei bewundern. Gegen 14 Uhr werden dann die Velorex-Fahrzeuge zur Rückfahrt nach Pretzsch starten, wohin sie die Elbe mit der Elbfähre bei Prettin überqueren werden, um dann über Dommitzsch, Wörblitz und Sachau gegen 16 Uhr ins Parkhotel zurückzukehren.

Der Sonntag ist dann schon der Abreisetag, auf eigener Achse oder auf einem Anhänger geht es ab 9 Uhr in Richtung Heimat.