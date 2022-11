Die Wiedereröffnung eines Einkaufsmarktes in Wörlitz ist greifbar. Warum das Projekt „Tante Enso“ noch scheitern könnte und inwiefern die Bürger es selbst in der Hand haben.

Wörlitz/MZ - Für alle Interessierten besteht am Dienstag, 29. November, die Möglichkeit, sich auf der Baustelle des früheren Edeka-Ladens in Wörlitz umzusehen. Wie Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch (CDU) informierte, öffnen sich die Türen an der Erdmannsdorffstraße zwischen 13 und 16.30 Uhr.