Eingeschränkte Zeiten in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - Ab November wird die Stadtbibliothek in Bad Schmiedeberg lediglich an drei Tagen in der Woche geöffnet sein. Das ist eine der Maßnahmen der Kommune, um Energie und Kosten zu sparen. Laut Bürgermeister Martin Röthel (SPD) gilt das bis März. Die Tage, an denen die Bibliothek geöffnet ist, sollen zudem zusammenhängen, was das Heizen erleichtert.