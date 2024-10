Piesteritz/MZ. - In der Piesteritzer Turnhalle „Pappelbrücke“ passiert Historisches: Jacques Traus besteht am Mittwoch-Nachmittag die Prüfung zum zweiten Dan! Der 27-Jährige ist damit der erste ID-Judoka – frei übersetzt: Mensch mit Behinderung – in Deutschland, der dies geschafft hat.

Prüfer vor Herausforderung

„Das ist bundesweit einmalig“, bestätigt Prüfer Egbert Pietsch. „Aber auch für uns war es eine besondere Vorbereitung und Herausforderung“, betont der Hallenser, der gemeinsam mit Hagen Dolge aus Köthen die Leistungen bewertet. Der Erfolg, der in der Fachwelt noch für Furore sorgen wird, sei das Ergebnis „von einem Jahr harter Arbeit“, erklärt Olaf Rodewald. Der Weltmeister hat mit Jacques und Vater Michael Traus beim Training zweimal in der Woche diese Meistergrad-Prüfung vorbereitet.

Jacques Traus wirkt kurz vor dem Start überhaupt nicht nervös, sein Vater eher. Nach der traditionellen Begrüßung sind viele Fachbegriffe aus dem Japanischen zu hören. Es geht um Tori und Uke. Der Tori ist zu übersetzen mit der „Ausführende oder Angreifer“. Das kann beim Üben von Stand- oder auch bei Bodentechniken im Training oder Wettkampf sein. Tori ist der Prüfling. Der Uke – also Michael Traus – ist der Geworfene, der Partner, bei dem die Techniken im Stand und Boden angewendet werden. Es sieht spektakulär aus, wie Jacques vor den Augen der beiden Prüfer seinen Vater mehrfach durch die Luft wirbelt. Das Duo erfüllt die an sie gesellten Aufgaben augenscheinlich sehr gut. Es ist eine schweißtreibende Angelegenheit über eine Stunde – lediglich kleine Pausen werden gewährt – im Dauer- und Prüfungsstress. Dann ist es überstanden.

Darüber ist vor allem Michael Traus froh. „Ich spüre jeden einzelnen Knochen“, sagt der Vater, der Dutzende Male auf die Matte geworfen wird. „Bei den Bodentechniken ging es dann“, sagt der Uke.

Aber jetzt wird es spannend. Die Prüfer ziehen sich zur Beratung zurück. Und es dauert. Und mit jeder Minute, die verstreicht, wird auch Jacques Traus nervöser. Die Experten in der Halle sprechen dem Judoka Mut zu. Die Performance sei stark gewesen. Aber haben sich da im Schlussteil nicht Konzentrationsfehler eingeschlichen?

Die Fragen werden drängender. Und dann hat die Wartezeit – die gefühlte Ewigkeit dauert mehr als 30 Minuten – endlich eine Ende. „Bestanden“, lautet das Urteil. Und die Prüfer verraten auch noch, warum das Vier-Augen-Gespräch so viel Zeit in Anspruch genommen hat: Die Urkunden werden ausgefüllt.

Den WM-Titel im Visier?

Und bei der Ehrung in der Pappelbrücke klingt es im Chor: „Wir sind der Meinung: Das war Spitze!“ Die Judo-Abteilung postet sofort die Neuigkeit auf ihrer Facebookseite: „Und das Vater-Sohn-Gespann ist wahrscheinlich auch unabhängig von Jacques heute bestandenem 2. Dan einmalig: Wohl nur wenige Dan-Anwärter können einen Ü 70-Uken vorweisen und mit diesem erfolgreich eine Prüfung bestehen“, heißt es da.

Der Erfolg Jacques Traus kommt aber nicht unbedingt überraschend. Er gehört zur internationalen Spitze und ist sogar ein echter Europameister. „Den Titel habe ich 2018 geholt“, erzählt er. Allerdings auf den Weg zum Weltmeister ist er noch nicht. „Es gibt noch keine Ausschreibung“, erklärt Traus das Problem.

Engagement als Promipaten

Und auch das sich der SV Grün-Weiß für Menschen mit Behinderungen einsetzt, ist kein Zufall, sondern eher Tradition im größten Sportverein des Kreises. So haben sich Präsident Olaf Rodewald und sein Bruder Jürgen – ein Tanz-Weltmeister – an den Landessportspielen als sogenannte Promipaten im Wittenberger Arthur-Lambert-Stadion beteiligt. Hier gehen Sportler ohne und mit einer Behinderung als Duo an den Start. Die Rodewald-Schützlinge haben viel Spaß. Und das Bruder-Duell gewinnt der elegantere Sport. Jürgen ist mit seinem Partner auf Zeit in einer Disziplin ganz vorn und das bei über 1.000 Teilnehmern (die MZ berichtete).