In der Nacht zu Donnerstag brechen Diebe in ein Fleischwarengeschäft in Zahna-Elster ein und hinterlassen mehr als nur leere Regale.

Zahna-Elster/MZ - Der Polizei ist am Donnerstag gegen 6.20 Uhr mitgeteilt worden, dass vermutlich in der Nacht zuvor unbekannte Täter durch die Eingangstür in ein Fleischwarengeschäft in Zahna-Elster gewaltsam eingedrungen waren.

Aus dem Geschäft wurden diverse Lebensmittel und Bargeld entwendet, heißt es im Polizeibericht. Das Diebesgut soll einen Wert von fast 900 Euro haben. Spuren wurden vor Ort gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.