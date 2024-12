Am späten Nachmittag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wittenberg eingedrungen. Auch in Elster waren Kriminelle am Werk.

Wittenberg/Elster/mz - Am 18. Dezember drangen unbekannte Täter zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Wittenberg Piesteritz ein und durchwühlten fast jede Räumlichkeit.

Nach Angaben der Geschädigten seien Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie Schmuck und Uhren entwendet worden. Ein Panzerschrank wurde versucht aufzubrechen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht.

In ein weiteres Einfamilienhaus drangen unbekannte Täter gewaltsam zwischen 8 Uhr und 19.15 Uhr in der Feldstraße in Elster ein. Auch dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.