Sie nehmen am zweiten diesjährigen Sommerkurs des Instituts für deutsche Sprache und Kultur an der Leucorea teil.

Wittenberg/MZ. - Jedes Jahr veranstaltet das Institut für deutsche Sprache und Kultur an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in der Leucorea in Wittenberg vier Sommerkurse. Von Juni bis September kommen vor allem junge Studenten in die Lutherstadt, um sich intensiv mit deutscher Landeskunde und Literatur zu beschäftigen, erklärt Institutsleiterin Stephanie Rieger. Der zweite Kurs endet an diesem Donnerstag nach dreieinhalb Wochen für 43 Teilnehmer aus 22 Ländern.