Wittenberg/MZ - Zu einem Konzert gegen das Vergessen hatten am Freitag die Luther-Museen zusammen mit der Stiftung Lichterfeld in das Refektorium des Lutherhauses geladen. Die Gäste erlebten einen in vieler Hinsicht besonderen Abend. Vorgetragen wurden Lieder im Nationalsozialismus verfolgter jüdischer Komponisten, die seitdem in Vergessenheit geraten sind.