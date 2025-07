Die Sparkasse Wittenberg bietet in ihren Filialen eine neue Dienstleistung an: Es wird Altgold angekauft. Warum sie das macht, wie hoch der Goldpreis ist und wer das Angebot nutzt.

In der Sparkasse Wittenberg, hier Vorstandsvorsitzender Thomas Arndt, wird seit diesem Jahr Altgold angekauft. Ramona Gallert ist eine von mehreren Mitarbeiterinnen, die das Edelmetall von Kunden entgegennehmen.

Wittenberg/MZ. - „Am Golde hängt, zum Golde drängt, doch alles“, so lautet ein Satz aus Goethes „Faust“. Wer im Hier und Heute nicht am Gold hängt, weil das geerbte Schmuckstück nicht gefällt, kann es auch versilbern, im Sinne von zu Geld machen, oder wie Thomas Arndt, Vorstandsvorsitzender bei der Sparkasse Wittenberg, sagt: monetarisieren. Das Geldinstitut bietet seit diesem Jahr den Ankauf von Altgold an. Die MZ wollte wissen, wie es läuft. Die Fragen stellte Corinna Nitz.